Bayern apresenta nova oferta para contratar Harry Kane, do Tottenham

O Bayern de Munique apresentou nova proposta ao Tottenham pela contratação de Harry Kane, de 29 anos. De acordo com informações do "The Athletic", o clube alemão subiu a oferta para 80 milhões de euros (cerca R$427 milhões na cotação atual) mais luvas milionárias na assinatura do contrato.

A primeira proposta dos bávaros, que foi prontamente recusada, foi de 10 milhões de euros abaixo da atual.

Harry Kane tem mais um ano de contrato com os Spurs, e o presidente do clube, Daniel Levy, já assume a possibilidade de negociar o astro inglês abaixo para não perder de graça o maior ativo.

No Tottenham desde o início de sua carreira profissional, em 2011, Harry Kane vem sendo alvo de gigantes europeus, como Manchester United e Real Madrid. O Bayern, no entanto, avançou nas negociações após o jogador acena positivamente ao projeto com Thomas Tuchel no comando.