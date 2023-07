Palmeiras x Flamengo: torcedora morre após ser atingida por garrafa no pescoço durante confusão

Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de… pic.twitter.com/7kHJuPYYM4 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 10, 2023

Rio - Morreu, na manhã desta segunda-feira (10), a torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli, de 23 anos, que foi atingida por uma garrafa de vidro no pescoço durante a confusão no jogo contra o Flamengo, no último sábado (8), no Allianz Parque. A informação foi confirmada pela família da jovem.“Obrigado a todos que oraram pela minha irmã. Mas ela foi morar com o papai do céu. Tem coisas que acontecem que estão além do nosso limite do entendimento. Sei o quanto você lutou cada segundo e você de fato sempre foi uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja nossa família”, escreveu Felipe Marchiano, irmão da palmeirense, em uma rede social.Gabriela estava internada na Santa Casa, no Centro de São Paulo, e chegou a ser operada na noite do último sábado (8). No entanto, ela acabou sofrendo duas paradas cardíacas por conta do ferimento no pescoço. Em nota, o Palmeiras lamentou o falecimento da jovem.Segundo a família de Gabriela, ela estava na fila para entrar no Allianz Parque, onde já havia começado a partida, quando se iniciou a confusão do lado de fora entre torcidas organizadas de Flamengo e Palmeiras. A PM utilizou gás de pimenta para dispersar o grupo.De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), uma outra pessoa também ficou ferida na confusão. Um suspeito de ter jogado as garrafas durante a briga foi preso em flagrante.Dentro do estádio, foi possível perceber as consequências do vandalismo que acontecia do lado de fora. Ao longo do primeiro tempo, a partida precisou ser paralisada duas vezes após os jogadores serem afetados pelo gás de pimenta usado pela PM do lado de fora.