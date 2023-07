Volante Fred negocia rescisão de contrato com o Manchester United

O meio-campista Fred, que já defendeu a seleção brasileira, está negociando sua saída do Manchester United. O jogador, de 30 anos, tem contrato com os Red Devils até junho de 2024 e acertou com o mesmo grupo que agencia o atacante Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal.

Dentro da Premier League, o Fulham acenou com interesse e é o destino mais provável de Fred. De acordo com o "Telegraph", o United aceitaria uma oferta de 20 milhões de libras (R$ 125 milhões) para negociar o jogador.

O novo grupo que irá gerenciar a carreira de Fred pertence aos empresários Paulo Pitombeira, Caio Cobra e Marcelo Pettinati, que também cuidam de atletas como Róger Guedes, do Corinthians, e Lucas Veríssimo, do Benfica.

Fred se transferiu do Shakhtar Donetsk para o Manchester United em 2018 por 55 milhões de euros (R$ 240 milhões na época), em negociação tocada pelos ex-jogadores Gilberto Silva e Fábio Mello. Desde então, o jogador cuidou cuidava sozinho da carreira.