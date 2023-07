Bia Haddad lamenta abandono em Wimbledon por lesão: 'Foi uma fatalidade'

Beatriz Haddad Maia sentiu dores na região lombar e teve de abandonar as oitavas de final do torneio de Wimbledon, contra a atual campeã do Grand Slam da Inglaterra, Elena Rybakina, nesta segunda-feira (10). O problema foi sentido ainda no primeiro set, no momento em que a brasileira perdia por 3 games a 1. Em entrevista a "Espn", Bia lamentou a sua desistência no que afirma ter sido uma fatalidade.

"Sempre falei nos últimos anos, o mais importante é estar saudável, ao longo de muitos anos já tive complicações. A gente estava trabalhando muito bem. Estou triste pelo que aconteceu. Senti uma contratura muito forte, pinçou um nervo, conheço meu corpo e me limitou os movimentos. Infelizmente, foi na minha primeira vez na quadra central, a gente trabalha por esses momentos. Foi uma fatalidade. Estou triste por não ter tido a oportunidade de continuar jogando pois estava muito bem", contou a brasileira.

Ao "SporTV", a tenista número 13 do ranking explicou o motivo de ter abandonado a partida no quinto game do primeiro set. Além disso, ela também declarou que vai aproveitar os próximos dias para descansar e tratar a lesão.

"Infelizmente não consegui terminar o jogo. Durante um ponto, senti uma contratura muscular bem forte, que acabou pinçando. Talvez algo na perna relacionada a nervo. Ainda não sabemos ao certo o que foi mas tenho uma equipe muito especial e trataremos da melhor forma. Terei algumas semanas até o próximo desafio, então poderei descansar e me recuperar", disse Bia Haddad.