SAF's de Botafogo, Vasco, Coritiba e Cruzeiro confirmam acordo para venda de direitos

Rio - Nesta segunda-feira (10), Botafogo, Vasco, Coritiba, Cruzeiro e Liga Forte Futebol anunciaram que firmaram um acordo de investimento com a Serengeti Asset Management e a Life Capital Partners para os próximos 50 anos, começando em 2025.

Neste momento, a Liga Forte Futebol conta com 26 clubes, mas nem todos assinaram contrato com investidores. De acordo com a nota divulgada, 13 equipes já com acordos assinados disputam a Série do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o grupo forma agora um bloco independente para venda dos direitos comerciais. Os investidores em questão podem pagar até R$ 4,8 milhões na assinatura dos integrante da LFF, com 20% de retorno quanto às receitas futuras.



Na nota divulgada, as quatro SAF's informaram que o intuito da formação do bloco é de "ser a ponte entre os clubes da Liga Forte Futebol e da Libra, incentivando o diálogo com todos os clubes com o objetivo de criar a tão almejada Liga Unificada no Brasil".

Confira o comunicado divulgado

"É com satisfação que Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Vasco e Liga Forte Futebol anunciam que firmaram um acordo de investimento com a Serengeti Asset Management e a Life Capital Partners para os próximos 50 anos, a partir de 2025.



Em consonância com este acordo, que estabelece um mesmo modelo comercial válido para todos os clubes, decidimos unificar nossos esforços e formar um bloco comercial único para a venda coletiva de nossos direitos de transmissão a partir de 2025 e nos 50 anos subsequentes.



Ao considerarmos os últimos 5 anos, nosso bloco comercial será composto na média por 13 times jogando na série A do Campeonato Brasileiro, apresentando uma média de 6.5 jogos por rodada.



Esses 4 clubes se reuniram com o propósito de ser a ponte entre os clubes da Liga Forte Futebol e da Libra, incentivando o diálogo com todos os clubes com o objetivo de criar a tão almejada Liga Unificada no Brasil.



Acreditamos que esta nova parceria fortalecerá o futebol brasileiro, tornando-o mais competitivo, atrativo, sustentável e capaz de nos próximos anos disputar uma posição entre as maiores ligas do mundo."