PSG perde a paciência com Mbappé e pressionará jogador a ser vendido nesta janela

O conflito entre PSG e Kylian Mbappé aumenta a cada dia. Segundo o jornal ‘Le Parisien’, o clube francês está totalmente irritado com a postura do jogador e o forçará a ser vendido nesta janela de transferências.



A equipe parisiense, que já está de olho em Bernardo Silva, usará todos os métodos de pressão possíveis para convencer o jogador a aceitar um novo projeto. Em junho, Mbappé entregou uma carta ao PSG dizendo que não ativará a renovação de contrato além de junho de 2024, término do atual vínculo.

Para não perder um dos melhores jogadores do mundo de graça, foi definido pela direção do PSG que Mbappé será negociado caso não renove seu vínculo.



A segunda-feira (10) foi de reapresentação no time francês. Sem a presença de Mbappé, que ganhou alguns dias a mais de descanso, os parisienses iniciaram oficialmente a temporada 2023/24. Neymar esteve presente.