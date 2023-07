Passagem de Vidal chega ao fim

Arthuro Vidal não veste mais o Manto Sagrado. O chileno tinha contrato com o Flamengo até o final deste ano, mas estava insatisfeito com a reserva e aceitou a proposta do Athletico-PR. A informação é do GE.

Com a camisa do Mengão, Vidal fez 51 partidas, com dois gols marcados e dois títulos conquistados (Copa do Brasil e Libertadores). Ele foi contratado em julho de 2022.

Desfalque do Rubro-Negro nos últimos dias, Vidal ficou fora das partidas contra Aucas, do Equador, e Fortaleza, por uma entorse no tornozelo direito. Já no sábado, contra o Palmeiras, o chileno não viajou para São Paulo por conta de uma virose.

O atleta se apresenta amanhã ao novo clube.