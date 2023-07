Cada vez mais embalado, o Botafogo disparou, aumentou sua vantagem na liderança do Brasileirão e chegou aos 36 pontos ao vencer o Grêmio por 2 a 0, na noite do último domingo, em Porto Alegre. Com isso, de acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Glorioso chegou a 83% de chances de ficar com o título.

Vice-líder, mas 10 pontos atrás do rival, o Flamengo aparece com apenas 5% de possibilidade. Pouco mais atrás, na quarta posição, com 24 pontos, o Fluminense tem só 2%.