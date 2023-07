Lenda do futebol holandês, Van der Sar tem evolução e não corre mais risco de morte

Rio - Internado deste a última semana, o ex-goleiro holandês Edwin Van der Sar, de 52 anos, não corre mais risco de morte. O ex-jogador do Manchester United sofreu um AVC durante férias na Croácia, segue hospitalizado, e seu estado de saúde é estável.

"Edwin ainda está na unidade de terapia intensiva, mas está estável. Ele não está em perigo de vida. Sempre que o visitamos, ele é comunicativo. Temos que esperar pacientemente para ver como sua situação se desenvolverá", disse Annemarie Van der Sar , esposa do ex-goleiro e citada na nota oficial do Ajax.

Van der Sar é uma lenda do futebol holandês. Ele foi goleiro do Ajax entre 1990 e 1999, disputando mais de 300 jogos pelo clube. Ele levantou quatro títulos do Campeonato Holandês, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes. Outro grande momento do jogador foi pelo Manchester United. Ele foi campeão da Liga dos Campeões em 2008 pelo clube inglês. Além disso, o goleiro atuou na Juventus e no Fulham.