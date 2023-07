Aos 56 anos de idade, jogador mais velho do mundo renova por mais uma temporada com clube português

Rio - Aos 56 anos, Kazu Miura é o jogador profissional mais velho em atividade no mundo. Apesar da idade avançada, o atacante não pretende parar de jogar pelo menos até 2024. Atuando pelo Oliveirense, ele renovou seu vínculo por mais uma temporada com o clube da segunda divisão de Portugal.

Em maio deste ano, após ganhar o troféu de melhor em campo na vitória de seu atual time contra o Leixões por 4 a 3, o japonês foi entrevistado pelo canal luso "Sport TV" e afirmou que pretende jogar até chegar aos 60 anos.

"Agradeço muito a todos, ao clube e torcedores. Mas esse prêmio não é para mim, é para a equipe. Muito obrigado. Se não tivesse a ajuda dos jogadores e do técnico, não estaria aqui. Agradeço muito ao time e a todas as pessoas. Pretendo jogar até aos 60 anos", disse o atacante.

Kazuyoshi Miura começou sua carreira na década de 1980 na base do Juventus-SP. Ainda no futebol brasileiro, o jogador teve passagens por Santos, Palmeiras, XV de Jaú, CRB e Coritiba antes de retornar ao Japão. Além dos gramados, Kazu já se aventurou nas quadras, quando representou a seleção de seu país na Copa do Mundo de Futsal em 2012.