Torcedora enterrada sob aplausos

O corpo da jovem Gabriela Anelli, de 23 anos, que morreu na última segunda-feira, após ser atingida por uma garrafa de vidro nos arredores do Allianz Parque, antes da partida entre Palmeiras e Flamengo, no sábado, foi enterrado na tarde de ontem. A despedida aconteceu no Cemitério Memorial Parque Paulista, em São Paulo.

O velório começou às 6h e, inicialmente, foi reservado a familiares e amigos de Gabriela. Depois, às 10h30, o portão do cemitério foi aberto. A cerimônia contou com torcedores do Palmeiras, além de membros de torcidas organizadas.

Mais tarde, às 13h, o cortejo, que reuniu cerca de 200 pessoas, foi marcado por emoção e aplausos. A jovem foi homenageada pela bateria da torcida organizada Mancha Alvi Verde, a qual fazia parte, e os torcedores presentes cantaram: "O dia que eu morrer, quero o meu caixão pintado de verde e branco, como meu coração". As informações são do G1.

Emocionada, a avó de Gabriela, dona Joana Anelli, de 68 anos, se despediu da neta. "Ela perguntava: 'vó, até quando você vai me chamar de bebezinha?'. E eu dizia que ela sempre seria minha bebezinha", relembrou.