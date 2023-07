CPI da Manipulação aprova participação de presidente da Comissão de Arbitragem da CBF

Rio - A CPI da Manipulação do Futebol aprovaram nesta quarta-feira (12) a participação do presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nas investigações. Os deputados consideram que Wilson Luiz Seneme pode ajudar a elucidar pontos como as orientações passadas aos árbitros à época dos acontecimentos.

Além do convite para Wilson Luiz Seneme, foi aprovado o requerimento para solicitar a participação dos árbitros e jogadores, e o compartilhamento de informações entre Ministérios Públicos e a CPI. Os atletas Allan Godói, Gabriel Tota, Richard Coelho, Nino Paraíba e Moraes Júnior serão convidados para depor na Câmara dos Deputados.



Outros nove jogadores serão ouvidos pelos parlamentares: Paulo Sérgio, André Luís, Mateusinho, Ygor Catatau, Nikolas Farias, Vinicius Goes Barbosa de Souza, Festo Okumoto, Leone Barros Costa Júnior e Jarro Pedroso. Apesar da aprovação, ainda não tem uma data para o depoimento dos atletas. Os deputados entrarão em recesso parlamentar e a próxima reunião será no dia 2 de agosto.