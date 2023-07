Na chuva, brilha a Estrela Solitária

Líder do Brasileirão com ampla vantagem, o Botafogo também mostrou força na Copa Sul-Americana mesmo com time misto. Superando gramado em péssimas condições, ontem, no Estádio Presbítero Bartolomé Grella, em Paraná, na província de Entre Ríos, o Glorioso foi superior na partida de ida dos playoffs e venceu o Patronato (ARG), por 2 a 0, com gols marcados por Carlos Alberto - o terceiro em três jogos - e Janderson. Com o resultado, o Glorioso pode perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de final, dia 19, no Nilton Santos.

No primeiro tempo, um jogo duro de assistir. Mas na segunda etapa o Bota botou fogo, mesmo com o gramado encharcado. Aos seis minutos, a zaga do Patronato falhou, Carlos Alberto saiu sozinho contra o goleiro e deu um toque sutil por cima.

Aos 19, o meia uruguaio Diego Hernández, na sua estreia, arrancou pela direita e rolou a bola para o lateral Di Plácido, que invadiu a área, parou, ajeitou o corpo e cruzou na cabeça de Janderson, que concluiu com categoria. Os donos da casa chegaram a marcar na reta final, com Esquivel, mas o VAR apontou posição irregular.