Vini Jr diz que tem sido alvo de racismo por ser 'um jogador importante negro'

Rio - O jornal espanhol "Mundo Deportivo" publicou nesta quinta-feira o depoimento de Vini Jr ao 3° Tribunal de Instrução de Palma de Mallorca. O brasileiro, de 23 anos, vem sendo alvo de racismo por diversos torcedores de clubes rivais do Real Madrid na Espanha. Questionado sobre o motivo de isso estar acontecendo com ele, o atacante afirmou que acredita ser pelo fato de ser um jogador negro que está em grande evidência no futebol.

"Eles me insultam por ser um jogador importante e por ser negro. Pelas duas coisas", afirmou o brasileiro, em depoimento que durou cerca de 20 minutos. Vini Jr também ressaltou que o termo "macaco" não pode ser utilizado de forma irreverente para negros. "Isso pode ser para os brancos, não para os negros", disse.

De acordo com a publicação, o atacante deixou claro que que não perdoa os torcedores que o insultaram no estádio, que não renuncia de uma indenização pelo acontecido.

Duas das três pessoas identificadas por Vinícius e pelas câmeras de segurança do estádio do Valencia já prestaram depoimento perante um juiz, enquanto uma terceira pessoa o fará no dia 11 de julho. O clube espanhol já baniu os três torcedores de seus jogos.