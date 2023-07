Brasil perde para a China e está eliminada na Liga das Nações de Vôlei

A seleção feminina de vôlei deu adeus à Liga das Nações na fase de quartas de final. A equipe de José Roberto Guimarães foi derrotada pela China, nesta quinta-feira (13), por 3 sets a 1, parciais de 25/21, 25/20, 20/25 e 25/23.

O Brasil entrou em quadra após ter feito a quarta melhor campanha na fase classificatória, com oito vitórias e quatro derrotas, assim como as chinesas, que tiveram a mesma pontuação, mas ficaram no quinto lugar pelos critérios de desempate.

A partida se mostrou bastante equilibrada desde o início e dava mostras que seria resolvida nos detalhes. A seleção bicampeã olímpica adotou uma estratégia de forçar os saques para explorar os erros de recepção do outro lado da quadra, porém as brasileiras sofreram bastante com o bloqueio das adversárias, que fizeram a diferença nos momentos decisivos dos sets, principalmente na parcial que selou a classificação.

A maior pontuadora da partida foi a central Thaísa, com 18. Pelo lado chinês, Yingyin Li foi o destaque com 16 pontos marcados, todos eles de ataque.

A China retorna às quadras de Arlington, nos Estados Unidos, no próximo sábado (15), quando encara a Polônia pela semifinal da Liga das Nações de Vôlei.