Meia do Liverpool, Henderson é alvo de clube árabe

O Liverpool pode perder um jogador importante do seu meio-campo para o futebol da Arábia Saudita. Trata-se de Jordan Henderson, capitão do time, que foi procurado pelo Al-Ettifaq, time cujo técnico é o ídolo dos Reds, Steven Gerrard. De acordo com a "Sky Sports", os árabes apresentaram uma proposta de 800 mil libras mensais, cerca de R$ 5 milhões, por dois anos de contrato, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Apesar dos valores terem seduzido o meia, o entrave no acerto fica por conta do clube inglês, que pede uma compensação financeira de 10 milhões de libras (R$ 63 milhões) para liberar o jogador. Entretanto, o Al-Ettifaq espera que o jogador consiga a rescisão.

Além de Henderson, o volante Fabinho é mais um jogador na mira da Arábia Saudita. O Al-Ittihad, clube que recentemente anunciou Karim Benzema e N'Golo Kanté, irá fazer uma proposta de 47 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões) ao Liverpool pelo brasileiro ( Confira mais detalhes aqui ).

Aos 33 anos, Jordan Henderson foi revelado pelo Sunderland e teve rápida passagem pelo Coventry City. Chegou ao Liverpool em 2011 e disputou 491 jogos em 13 temporadas. Por lá, ele conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga.