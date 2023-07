Conmebol suspende preventivamente zagueiro do Internacional por doping

Porto Alegre (RS) - O Internacional anunciou nesta quinta-feira (13) que a Conmebol suspendeu provisoriamente o zagueiro Rodrigo Moledo, de 34 anos, por doping. O exame foi realizado após a vitória do Colorado sobre o Metropolitanos, por 2 a 1, no dia 25 de maio, em Caracas, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Moledo foi titular na ocasião.

De acordo com a entidade, o resultado apontou positivo para a presença da substância ostarina, a mesma que prejudicou e provocou a suspensão do zagueiro Manoel, do Fluminense, que aguarda por julgamento. Em comunicado nas redes sociais, Moledo afirmou que provará a inocência.

"Por toda a minha vida me preparei e trabalhei para cumprir meu sonho de ser jogador de futebol. Há mais 15 anos como profissional sempre atuei de forma idônea, limpa e transparente e vou lutar até o fim para esclarecer o ocorrido e provar minha inocência."

A ostarina influencia nos receptores ligados aos hormônios androgênicos, como a testosterona. A substância tem ação anabolizante, aumenta a massa muscular, a força e a performance dos atletas.