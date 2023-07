Estátua de Garrincha fica pronta

A estátua construída pelo Botafogo em homenagem a Garrincha, um de seus maiores ídolos, já está pronta. Ontem, a peça, feita em ouro e que traz o craque com asas, em referência ao "anjo das pernas tortas", começou a ser exposta em General Severiano, sede social ddo clube da Estrela Solitária.

Apesar de já estar em exibição, a estátua ainda não foi inaugurada oficialmente. O evento está previsto para o dia 25 de julho. A intenção é que a estátua faça parte de um museu para valorizar a história do Botafogo. O projeto é do presidente Durcesio Mello. O custo será de R$ 15 milhões e a ideia foi aprovada no ano passado pelo Conselho Deliberativo.