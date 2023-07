Gabiscoito ou X-Gabi?

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Athlético-PR, que valeu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, duas polêmicas dominaram os debates nos programas esportivos e nas redes sociais. Uma delas foi: o VAR acertou ou errou no impedimento do gol de Gabigol? E a segunda: o camisa 10 comeu biscoito ou hambúrguer?

Logo após o primeiro gol do Flamengo, todo o time foi comemorar na linha de fundo, próximo ao setor onde a torcida rubro-negra estava. Um torcedor, que não foi identificado, atirou um alimento para o campo e o camisa 10, que estava com fome de gols, não se fez de rogado: pegou e comeu.

Assistindo ao jogo pela televisão, Jeferson Sales, o Gabigol da Torcida, achou se tratar de um biscoito e, inclusive, teve o apetite aberto pela cena. Sendo assim, ele resolveu celebrar a classificação comendo biscoito com Renan Freitas, o Pedro da Torcida, e Diego da Silva, o Vidal da torcida.

"Eu fui ver o jogo sem jantar e, na hora que o Gabriel pegou o biscoito e comeu, me deu fome também. Só que eu não tinha biscoito em casa, então chamei os outros sósias pra comemorar no dia seguinte regados a biscoito. Pessoal tá falando que foi hambúrguer. Eu acho que foi biscoito", disse Jeferson.

Já Pedro e Vidal da Torcida têm opiniões diferentes do 'companheiro de time'. Ambos acharam se tratar de um hambúrguer após olharem melhor a imagem, mas concordaram que o importante seria brindar a vitória rubro-negra, não importando o tipo de alimento.

"O que vale é que ganhamos o jogo. Só teria sido melhor se o Pedro tivesse entrado em campo para matar a fome dele de gols também. Era só deixar o dele e ir pra beira do campo esperar que a torcida mandava um lanchinho. Aliás, a torcida do Furacão tá de parabéns. Estão entregando hambúrguer e cerveja mais rápido que o Ifood", brincou Renan.

Uma terceira possibilidade ainda surgiu durante o dia de ontem. A de ter sido um brownie. A loja virtual do jogador, a Gabigol Store, aproveitou a onda e anunciou o lançamento do Brownie do Gabi.