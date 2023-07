Ancelotti teria se reunido com presidente da CBF para reforçar que Real é 'sua prioridade', diz jornal

Rio - Aguardado pela CBF para assumir a seleção brasileira em junho de 2024, o treinador Carlo Ancelotti teria se reunido com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, para dizer que sua prioridade é o Real Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o italiano teria se irritado com alguns ruídos relativos à decisão da CBF de dizer que o técnico irá assumir a seleção brasileira.

"O único contrato que o italiano tem é com o time branco, onde se sente feliz por trabalhar e usar no peito o escudo da entidade do Real Madrid, algo que faria pela vida", afirmou o jornal espanhol.

A imprensa espanhola tem reagido com muita indignação sobre a questão envolvendo Carlo Ancelotti e a Seleção. Além do entendimento de que o italiano pode dividir suas atenções e deixar o Real Madrid de lado, a mídia local ainda aborda a possibilidade do técnico receber uma oferta para renovar seu vínculo com o clube espanhol.

A CBF mantém a confiança de que Carlo Ancelotti será o técnico da seleção brasileira em junho de 2024. Enquanto o italiano segue cumprindo seu contrato com o Real Madrid, Fernando Diniz, técnico do Fluminense, irá comandar de forma interina a Seleção nos seus próximos compromissos.