Neymar volta a treinar com bola no PSG cinco meses após lesão

Rio - Cinco meses após se lesionar e passar por uma cirurgia no tornozelo direito, Neymar voltou a treinar com bola nesta sexta-feira (14), no quinto dia de treinamentos da pré-temporada do PSG. O brasileiro fez trabalhos individuais e segue em processo de recuperação.



Ao longo de suas férias, Neymar postou vídeos de treinos e jogos de futevôlei com seus amigos na sua mansão, em Mangaratiba, no litoral sul do Rio. Aparentemente, ele não tinha dificuldades de mobilidade.



Apesar da boa evolução do craque, o PSG ainda se mostra receoso em utilizar o craque nos jogos de pré-temporada. O clube francês teme uma lesão muscular, já que Neymar não entra em campo desde fevereiro. Foi o maior período que o camisa 10 ficou longe dos gramados em toda sua carreira.



Enquanto se recupera, Neymar tem movimentado o mercado da bola. O atacante é alvo do Chelsea, que pretende fazer uma investida, caso ele aceite deixar Paris.