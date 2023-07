Antigo alvo do Vasco, Zalazar é anunciado por clube de Portugal

Rio - Um dos desejos do Vasco para esta janela de transferências, o meia Rodrigo Zalazar, ex-Schalke 04, foi anunciado como o novo reforço do Braga, de Portugal. O uruguaio assinou contrato até junho de 2028 com o clube português, que conta com o ex-jogador do Botafogo Lucas Piazon em seu elenco.

Zalazar esteve envolvido em negociações com o Vasco, ele foi o "plano B" do clube ao argentino Manuel Lanzini. Além do Cruz-Maltino, o uruguaio recebeu propostas do Santos e do São Paulo. Entretanto, optou por se manter no Velho Continente.

O meia ganhou projeção no mercado após defender o Schalke 04 na última temporada. Mesmo com o rebaixamento do clube alemão, Zalazar foi um dos destaques da equipe, com dois gols marcados e seis assistências em 23 partidas na temporada.