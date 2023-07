Mendy, ex-lateral do Manchester City, é inocentado das acusações de estupro

Chester (ING) - Ex-jogador do Manchester City, Benjamin Mendy, de 28 anos, foi inocentado das acusações de estupro e tentativa de estupro que enfrentava na Inglaterra. O júri formado por seis homens e seis mulheres na corte de Chester Crown, na Inglaterra, declarou que o francês não é culpado nos dois casos pendentes para julgamento após outras sentenças favoráveis a ele sobre o mesmo assunto.

Mendy foi acusado de tentativa de estupro em 2018 por uma mulher de 29 anos, e dois anos depois por uma mulher de 24, que afirmou ter sido vítima. O atleta sempre negou as acusações em declarações nas redes sociais e em entrevistas.

O júri declarou que os dois atos foram consensuais e inocentou o jogador, que, de acordo com a emissora "Sky Sports", chorou ao ouvir o veredito. Ao fim do julgamento, a defesa de Mendy se pronunciou.

"Gostaríamos de agradecer aos membros do júri por se concentrarem nas evidências deste julgamento, e não nos boatos e insinuações que se seguiram a este caso. Esta é a segunda vez que o Sr. Mendy foi julgado e considerado inocente por um júri. Ele está feliz porque ambos os júris chegaram aos veredictos corretos."

O jogador está afastado das atividades profissionais desde agosto de 2021, quando chegou a ser preso, mas liberado mediante a pagamento de fiança. Ele foi suspenso pelo Manchester City, mas, de acordo com a publicação, como foi inocentado, terá de receber todos os vencimentos do período em que teve vínculo com o clube inglês.