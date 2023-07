Atacante revelado pelo Flamengo fecha com o Cruzeiro

Formado na base do Flamengo, o atacante João Pedro, de 20 anos, fechou com o Cruzeiro e ficará na Toca da Raposa até o final de 2024. A ideia da transferência do jogador é que ele possa encerrar seu último ano na equipe sub-20 antes de integrar o elenco profissional, na próxima temporada.

O atacante faz parte do processo de garimpo do Cruzeiro que visa buscar jovens talentos para seus times de base. Ele estava no Real Valladolid B, time treinado pelo ex-jogador Júlio Baptista, desde 2022, e disputou apenas três partidas.

João Pedro surgiu nas categorias de base do Flamengo muito jovem, ainda no time sub-15. Ele também fez parte dos elencos sub-17 e sub-20, acumulando convocações para a seleção brasileira.