Caso Vini Jr: polícia espanhola identifica autores de ofensas racistas

A polícia espanhola identificou os torcedores acusados de entoar insultos racistas contra Vini Jr na partida do Real Madrid diante do Betis, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha. O crime ocorreu no último dia 5 de março em partida válida pela LaLiga, quando "um indivíduo das arquibancadas do Gol Sul proferiu insultos seguidos de cânticos racistas".



Além disso, as investigações também constataram os responsáveis por pendurar um boneco pelo pescoço em alusão ao atleta Joan Jordán, do Sevilla, clube rival da cidade. Este caso ocorreu no dia 20 de maio, véspera do clássico entre as equipes.

Assim, a polícia definiu os crimes como "ataques à integridade moral e à honra" dos jogadores de Real Madrid e Sevilla, denunciadas pela LaLiga "dada a gravidade do ocorrido".