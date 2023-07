Familiares concordam, e Justiça reconhece enteada de Pelé como herdeira

São Paulo - Enteada de Pelé, Gemima Lemos MacMahon foi reconhecida como herdeira do Rei do Futebol. A definição aconteceu após todos os filhos da lenda do futebol mundial concordarem com o reconhecimento da paternidade socioafetiva.

O inventário está sob responsabilidade da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos, no litoral de São Paulo. A homologação do caso já aconteceu e, assim,, Gemima passa a ter todos os direitos dos demais herdeiros de Pelé.

No documento da petição, que foi entregue pelos herdeiros de Pelé à Justiça em março deste ano, os advogados afirmaram que os envolvidos na herança reconhecem que Gemima e o Rei "desenvolveram, ao longo da vida, relação equiparável à paternidade, atualmente reconhecida pela lei, doutrina e jurisprudência brasileiras como paternidade socioafetiva".

Pelé morreu aos 82 anos, em dezembro de 2022, vítima de um câncer no cólon. Gemima Lemos Macmahon é filha de Assíria e irmã de Joshua e Celeste. No entanto, quando Pelé casou-se com Assíria, Gemima ainda era uma criança.