Tênis: Carlos Alcaraz se vinga de russo e enfrenta Djokovic na final em Wimbledon

Rio - Carlos Alcaraz está na final de Wimbledon. O número 1 do mundo venceu o russo Daniil Medvedev por 3 sets a 0 com um triplo 6/3 e enfrentará o sérvio Novak Djokovic na decisão. O duelo entre os números 1 e 2 do mundo definirá o líder do ranking mundial para as próximas semanas.

Djokovic busca o quinto título seguido em Wimbledon - e o seu oitavo da carreira no torneio (para igualar o recorde do suíço Roger Federer). Já Alcaraz busca uma conquista inédita. O espanhol atual número 1 do mundo tem apenas um Grand Slam, o US Open de 2022.

No caminho até a final, Alcaraz eliminou o francês Muller, o tcheco Jarry, o italiano Berrettini, o dinamarquês Rune e o russo Medveded. Já Djokovic passou pelo australiano Thompson, o suíço Wawrinka, o polonês Hurkacz, o russo Rublev e o italiano Sinner. A final será no domingo (16), em horário a definir.