Diretor do Fluminense, Fred assina acordo com o Atlético-MG e pagará valor milionário

Belo Horizonte - Fim do imbróglio judicial. Fred, ex-jogador e atual Diretor de Planejamento do Fluminense, chegou a um acordo com o Atlético-MG sobre a multa de R$ 10 milhões por sua saída do clube no fim de 2017, quando assinou com o rival Cruzeiro. As pares acertaram o valor corrigido, e o ex-atacante pagará R$ 17,5 milhões ao Galo.

No início da semana, Fred foi a Belo Horizonte e se reuniu no escritório do advogado José Murilo Procópio de Carvalho, vice-presidente do Atlético, e encaminhou o acordo, abrindo mão de débitos trabalhistas do clube mineiro. O pagamento será feito em parcelas nos próximos quatro anos. As informações foram publicadas pelo site "ge".

O processo estava a cargo da 6ª vara do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais (TRT-3), para cumprimento de sentença. O Galo já havia vencido na câmara arbitral da CBF, e com recurso de Fred sendo negado. Ele defendeu o clube do segundo semestre de 2016 ao fim de 2017

Indo para o sexto ano de disputa na Justiça, os R$ 10 milhões iniciais viraram R$ 17,5 milhões com a inclusão de honorários de sucumbência, que serão pagos para cinco advogados que representaram o Atlético-MG em todas as fases do processo, que passou por Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal do Trabalho de Minas e o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Confira a forma de pagamento:

- Sinal de R$ 2,5 milhões

- Não cobrar R$ 3 milhões de dívida trabalhista

- 30/9/2023 : R$ 2,3 milhões

- 31/12/2023: R$ 2,83 milhões

- 31/3/2024: R$ 3,3 milhões

- 30/9/2024: R$ 1,6 milhão

- 30/9/2025: R$ 1,6 milhão

- 30/9/2026: R$ 1,6 milhão

- 30/9/2027: R$ 1,6 milhão