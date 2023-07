Messi viraliza ao posar para foto com fãs em supermercado nos Estados Unidos

E o Messi que foi no mercado em Miami e atendeu pedidos de fotos com os fãs!



AHAUAHAUAHAUAHAUAHAUAHAUAHAUA pic.twitter.com/m8W1dC8EDh — Curiosidades da Bola - PIETRO (@curiosidadesdb) July 14, 2023

Por onde passa, Lionel Messi chama atenção dos milhões de fãs que tem pelo mundo. Na noite da última quinta-feira (13), o craque argentino viralizou nas redes sociais ao ser tietado por seus admiradores enquanto fazia compras em um supermercado de Miami.Messi estava com sua família em uma unidade do Publix, maior rede de supermercados da Flórida, para fazer compras para casa. Mas, o argentino também tirou fotos com os fãs que estavam no local.