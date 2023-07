Vídeo: Tubarão assusta surfistas em treinamento em Jeffrey’s Bay

Os surfistas tiveram uma visita inesperada durante o dia de golga da etapa de Jeffrey's Bay no Circuito Mundial de Surfe. Um tubarão branco assustou quem aproveitou para surfar neste sábado (15) nas águas geladas da praia na África do Sul. Os profissionais que estiveram mais perto do animal foram Ian Gentil, nascido no Brasil, mas criado em Maui, no Havaí, e Rio Waida, da Indonésia.



Ian Gentil, inclusive, foi gravado enquanto cortava uma onda sobre o tubarão, que nadava aparentemente tranquilo em meio aos surfistas. Segundo Nathan Florence, surfista e irmão de John John Florence, alguns novatos avisaram sobre a presença de um tubarão branco no mar.

"Alguns novatos vieram até o ponto e disseram que tinham visto um grande tubarão branco perto o suficiente para ver seus olhos! Zoard (cinegrafista que acompanha o circuito) jogou o drone para cima para ver se poderíamos localizá-lo com certeza de que o tubarão estava cruzando o ponto! Tentei alertar Rio Waida com drone que estava se aproximando dele e ligar para as pessoas na praia para avisar os surfistas que estava nadando direto!", disse, complementando.

"Tudo acabou bem, todos entraram e o tubarão apenas cruzou seu caminho até o ponto e seguiu seu caminho! Que coisa louca de assistir, sabemos que estamos tocando na casa deles, mas ver como eles podem se aproximar facilmente e sem serem detectados é incrível!", concluiu.

Depois do primeiro dia da etapa no Circuito Mundial de Surfe, disputado na última quinta-feira (13), a WSL cancelou as baterias de sexta e sábado, devido às ondas fracas que surgiram na região. A próxima chamada acontece neste domingo (16), às 2h45 (de Brasília).

Dentre os brasileiros que garantiram a classificação para as oitavas de final em J-Bay estão: Filipe Toledo, João Chianca, Yago Dora e Gabriel Medida. Além disso, Italo Ferreira e Caio Ibelli estão na repescagem e também podem avançar na etapa.