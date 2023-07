A Portuguesa venceu o Athletic Club-MG, ontem, por 1 a 0, e recuperou a liderança do Grupo 6 da Série D. A Lusa pulou para 28 pontos, enquanto o time mineiro manteve os 26. Ambos estão classificados para a próxima fase. Quem sonha com essa vaguinha é o Resende, que pega o Democrata GV, amanhã, às 20h30. Já o Nova Iguaçu, eliminado, empatou em 1 a 1 com o Real Noroeste.