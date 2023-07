Romário tranquiliza fãs após internação às pressas: 'Tem dado certo'

Rio - Romário utilizou as redes sociais para se manifestar pela primeira vez após ser internado às pressas para tratar de uma infecção intestinal , na noite da última quinta-feira (13). De acordo com o senador, o tratamento que tem recebido no Hospital Barra D’Or, Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem dado certo e logo estará recuperado."Fala, galera. Essa semana fui internado para tratar de uma infecção gastrointestinal. Passei mal em casa e estou em tratamento no hospital. Graças a Papai do Céu, o tratamento tem dado resultado é já já estarei 100% de novo. Agradeço a todos pela preocupação e boas energias enviadas. Deus no comando! Obrigado a todos pelas mensagens", escreveu Romário.