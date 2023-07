Tênis: Alcaraz vence e acaba com hegemonia de Djokovic em Wimbledon

Londres (ING) - Carlos Alcaraz é o novo campeão de Wimbledon. O número 1 do mundo derrotou Novak Djokovic por 3 sets a 2, com parciais de 1/6, 7/6 (8/6), 6/1, 3/6 e 6/4, neste domingo (16), em Londres, e conquistou o seu segundo Grand Slam da carreira.

Novak Djokovic era o atual campeão de Wimbledon desde 2018 e buscava o oitavo título no torneio para igualar o recorde de Roger Federer. O número 2 do mundo começou vencendo o primeiro set por 6 a 1, mas foi sendo dominado pelo tenista espanhol nos sets seguintes.

No segundo set, Carlos Alcaraz conseguiu vencer o set por 7 a 6 (8 a 6) após quase uma hora de disputa. O jovem, de 21 anos, aproveitou a diferença de idade e sobrou no terceiro set, vencendo com facilidade por 6 a 1 para virar o placar para 2 sets a 1.

Apesar de sofrer a virada e demonstrar cansaço, Djokovic reagiu no quarto set com uma vitória por 6 a 3. O nervosismo tomou conta, com ambos explorando os erros. No último set, o jogo chegou a ficar empatado, mas Alcaraz conseguiu disparar para vencer por 6 a 4 e fechar o placar em 3 sets a 2.

Com a vitória, Carlos Alcaraz se manteve como o número 1 do mundo no ranking da ATP e abriu vantagem para Novak Djokovic, que se manteve em segundo. O próximo Grand Slam será o US Open, entre agosto e setembro. O atual campeão é justamente o tenista espanhol.