Fla-Flu registra um dos maiores públicos do Brasileirão de 2023; veja o ranking

Rio - Mesmo com o placar em branco, Fluminense e Flamengo protagonizaram um clássico agitado neste domingo (16), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de um bom jogo dentro das quatro linhas, o Fla-Flu também registrou um dos melhores públicos da competição nesta edição. Ao todo, foram 57.258 pagantes e 62.354 presentes no estádio.

Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. O público do Fla-Flu foi o quinto maior do Brasileirão em 2023, atrás de outros quatro públicos de jogos do Flamengo. O maior público da competição foi no empate entre Flamengo e Cruzeiro, quando mais de 65 mil torcedores estiveram presentes no Maracanã. O clássico deste domingo ainda teve uma renda de R$ 3.593.120,50.

Com o empate, o Flamengo se manteve em segundo lugar e agora soma 27 pontos. Já o Fluminense caiu para quinto com 25. Na próxima rodada, o Rubro-Negro encara o América-MG, no sábado (22), às 16h (de Brasília), no Maracanã, enquanto o Tricolor volta a campo somente na próxima segunda-feira (24), às 19h, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

Maiores públicos do Brasileirão 2023:

1º - Flamengo 1 x 1 Cruzeiro: 65.270 presentes

2º - Flamengo 1 x 0 Corinthians: 64.871 presentes

3º - Flamengo 2 x 0 Fortaleza: 64.583 presentes

4º - Flamengo 3 x 0 Grêmio: 62.967 presentes

5º - Fluminense 0 x 0 Flamengo: 62.354 presentes

6º - Vasco 2 x 2 Palmeiras: 59.867 presentes

7º - São Paulo 4 x 1 Santos: 58.127 presentes

8º - São Paulo 4 x 2 Vasco: 57.399 presentes

9º - São Paulo 0 x 2 Palmeiras: 56.871 presentes

10º - Flamengo 2 x 3 Botafogo: 53.138 presentes