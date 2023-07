Ídolo do Corinthians e ex-atacante do Vasco morre vítima de infecção

Rio - O ex-atacante Vanderlei Eustáquio de Oliveira, o Palhinha, que fez história por Cruzeiro, Atlético-MG e Corinthians morreu na manhã desta segunda-feira, aos 73 anos. O ex-jogador estava internado em Belo Horizonte, por conta de uma infecção, mas não resistiu. As informações são da Rádio Itatiaia.

Palhinha iniciou sua carreira no Cruzeiro no fim dos anos de 1960, porém, começou a se destacar em 1972, após a saída de Tostão. Em 1976, o atacante foi artilheiro da Libertadores ao marcar 13 gols e foi destaque no primeiro título da Raposa na competição.

No ano seguinte, o atacante se transferiu para o Corinthians e fez parte de uma conquista história. Ele foi campeão do Paulista de 1977, que interrompeu um período de 23 anos sem título do Alvinegro. No total, o jogador atuou em 148 jogos e fez 44 gols pelo Timão.

Palhinha também teve destaque no Atlético-MG na equipe que fez sucesso nos anos de 1980. Em 1984, o jogador defendeu o Vasco, sendo vice-campeão brasileiro pelo clube carioca. Ele também passou por Santos e pelo América-MG. Na Seleção, Palhinha atuou de 1973 a 1979 e fez seis gols.