Hospital informa 'melhora progressiva' no quadro clínico de Romário

Rio - O senador e ex-jogador de futebol Romário teve o quadro clínico atualizado nesta segunda-feira (17) pelo Hospital Barra D´Or, onde está internado desde a última quinta-feira (13) devido à uma infecção intestinal. De acordo com o Boletim Médico, o "Baixinho" apresentou "melhora progressiva" e dará prosseguimento ao tratamento ao lado de familiares.

"O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D´Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Apresenta melhora progressiva do quadro clínico e laboratorial. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares", informou o documento.

Na quinta-feira, Romário se sentiu mal dentro de casa e precisou ser levado às pressas para dar entrada na internação. O tratamento da infecção, desde o primeiro dia, está sendo feito com o uso de antibióticos. No sábado, o ex-jogador enviou uma mensagem tranquilizando os fãs.

"Fala, galera. Essa semana fui internado para tratar de uma infecção gastrointestinal. Passei mal em casa e estou em tratamento no hospital. Graças a Papai do Céu, o tratamento tem dado resultado é já já estarei 100% de novo. Agradeço a todos pela preocupação e boas energias enviadas. Deus no comando! Obrigado a todos pelas mensagens", publicou.