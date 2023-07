Meia Maratona do Cristo esgota inscrições para edição de 2023 em 48 horas

Rio - A corrida já começou na Meia Maratona do Cristo. Milhares de participantes do país e do exterior precisaram ser velozes para garantir presença na edição 2023 do evento, esgotando todas as inscrições em apenas 48 horas. A prova acontece no dia 1° de outubro, abrindo de maneira oficial o calendário de celebrações dos 92 anos do Cristo Redentor. A Meia Maratona do Cristo é a primeira corrida licenciada pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Com isso, o evento destinará 10% da arrecadação aos projetos sociais da instituição.

Promovido pela Effect Sport e Tribus Adventure, o evento terá duas distâncias, 10km e 21 km, e inclui um percurso sem igual, repleto de cartões postais da Floresta da Tijuca, como a Vista Chinesa, Paineiras, Mesa do Imperador e o próprio Cristo Redentor, uma das Sete Maravilhas do Mundo moderno. Os participantes da prova terão acesso ao santuário pós-evento, com descida pelo trem do Corcovado.



O monumento fica no alto do morro do Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca, a 710 metros do nível do mar, oferecendo uma das mais belas vistas da cidade. Em 2007, a estátua foi eleita uma das Sete Maravilhas do Mundo pela instituição Suíça New 7 Wonders Foundation.