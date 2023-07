Atacante do Real, Rodrygo aprova Diniz na Seleção: 'Dizem que é fenômeno'

Rio - O atacante Rodrygo, de 22 anos, um dos destaques brasileiros no futebol europeu, afirmou ter ficado surpreso com a escolha de Fernando Diniz para assumir interinamente a Seleção. O jovem, no entanto, aprovou o treinador do Fluminense e disse ter recebido boas recomendações.

"Fui meio pego de surpresa, porque todo mundo falava ‘Ancelotti, Ancelotti’, e do nada anunciaram o Diniz, eu não sabia. Mas eu gostei muito, por tudo que falam do Diniz. Eu conheço ele de poucas vezes que a gente se encontrou, conversou, nunca trabalhei com ele, mas muita gente fala que é um fenômeno", começou por dizer. E fiquei feliz, espero que dê muito certo agora na seleção. Estou curioso para conhecer, porque todo mundo fala muito bem, que é diferente", afirmou em entrevista à ESPN.

Fernando Diniz foi escolhido para comandar a seleção brasileira até o meio de 2024. A CBF tem Carlo Ancelotti como prioridade para dirigir o Brasil pensando na Copa de 2026, porém, o treinador italiano vai comandar o Real Madrid até o fim do seu contrato, que será em junho do ano que vem.