PSG entra na disputa com o Bayern por Harry Kane e tenta convencer inglês a jogar na França

Rio - Um pouco devagar no mercado de transferências, o PSG pode dar uma apimentada e trazer um grande reforço para a próxima temporada. De acordo com informações da "ESPN", o clube francês entrou na briga com o Bayern pela contratação do atacante Harry Kane, do Tottenham.

A equipe de Paris já teria aberto negociações com o irmão do jogador, Charlie Kane, que cuida da carreira do inglês. A preferência do centroavante seria de defender o Bayern, porém, o PSG tenta convencê-lo com uma proposta superior ao do clube alemão.

O PSG perdeu Lionel Messi e não sabe se irá contar com Kylian Mbappé. O francês tem contrato até junho de 2024, mas já disse que não irá renovar. Com isso, uma transferência tem sido avaliada. O Real Madrid e o Liverpool tem interesse na contratação do atacante, de 24 anos.

A chegada de Kane daria ao PSG uma força maior em busca de títulos na próxima temporada. O atacante, de 29 anos, foi formado nas divisões de base do Tottenham e já disputou dez temporadas pelo clube inglês. Na última, ele entrou em campo em 49 jogos, fez 32 gols e deu cinco assistências.