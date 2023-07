Neymar é liberado para primeiros treinos com o grupo e se aproxima de retorno ao PSG

Rio - Sem atuar desde março, o atacante Neymar, de 31 anos, está mais perto de voltar a jogar futebol. O PSG divulgou em comunicado oficial que o brasileiro está liberado para participar de treinos coletivos de forma parcial com o elenco do clube francês. O camisa 10 sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e teve que se submeter a uma operação.

Com isso Neymar irá participar da pré-temporada do PSG no Japão. A equipe de Paris vai disputar um jogo-treino contra o Le Havre na próxima sexta-feira, o brasileiro dificilmente terá condições de jogo. O elenco viaja no dia seguinte para a turnê no Japão, onde fica até o dia 2 de agosto.

A permanência do brasileiro no clube francês ainda é considerada incerta. Com contrato até junho de 2027, o jogador ainda vem sendo avaliado internamente. O Chelsea tem interesse em Neymar e caso o PSG opte por negociá-lo, o clube londrino deverá fazer uma oferta.