Zico bate bola com crianças em 'camp' na Costa Verde do Rio

Rio - Cada vez mais priorizando um contato próximo com os jogadores e jogadoras das Escolas de Futebol Zico 10, Arthur Antunes Coimbra calçou a chuteira e bateu bola com a criançada durante um 'camp' de sua escola de futebol num resort em Mangaratiba, na Costa Verde, Litoral Sul do Rio de Janeiro.



"É sempre bom esse contato com a garotada, ainda mais numa clínica de futebol nas férias, em que temos a oportunidade de divertir, entreter, motivar a criançada e, claro, aplicar a nossa metodologia. O entusiasmo deles também nos motiva bastante", contou Zico.



Acontecendo durante todo o mês de julho, o Zico 10 Camp está em sua 10ª edição, com cerca de 800 meninos e meninas participando a cada temporada. Além de ter um centro de futebol próprio e sua escola, o maior ídolo do Flamengo desenvolveu uma metodologia própria para o Zico 10 Camp, com a qual busca mais que formar atletas, mas cidadãos acima de tudo.