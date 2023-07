Conheça o Eden Park, palco da partida de abertura da Copa do Mundo Feminina

Nova Zelândia - Na quinta-feira, 20, começa a Copa do Mundo Feminina 2023. A partida de abertura será disputada entre a Nova Zelândia - uma das anfitriãs do torneio - e a Noruega, a partir das 04h (de Brasília), no Eden Park. Abaixo, conheça o estádio que receberá o primeiro jogo da competição.

O Eden Park está localizado no centro de Auckland, na Nova Zelândia, e foi inaugurado em 1900. De acordo com a última atualização da Fifa, ele tem capacidade para 40.536 pessoas, mas a capacidade de assentos pode variar de partida para a partida por causa de alguns fatores, como a infraestrutura de mídia e transmissão.

Apesar disso, o recorde de público do estádio é um número bem maior. Em setembro de 1956, o Eden Park recebeu 61.240 pessoas para o jogo de rugby entre a Nova Zelândia e a África do Sul.

Dentre os momentos históricos do esporte que o estádio recebeu vale citar as finais do Mundial de Ruby masculino de 1987 e 2011, além da decisão da Copa do Mundo Feminina da modalidade em 2021. A Nova Zelândia, inclusive, foi campeã nas três oportunidades.

Ainda no rugby, cabe destacar um número expressivo: a última derrota da seleção da Nova Zelândia no Eden Park foi em 1994.

Já no futebol profissional, a primeira partida ocorreu no dia 19 de novembro de 2011. Naquela ocasião, o Wellington Phoenix e o Adelaide United empataram em 1 a 1, pela A-League.

AGENDA DO EDEN PARK NA COPA DE 2023*



20 de julho (quinta-feira)

Nova Zelândia x Noruega

21 de julho (sexta-feira)

Estados Unidos x Vietnã



24 de julho (segunda-feira)



Itália x Argentina

26 de julho (quarta-feira)

Espanha x Zâmbia

30 de julho (domingo)

Noruega x Filipinas

1º de agosto (terça-feira)

Portugal x Estados Unidos

5 de agosto (sábado)

Oitavas de final: 1º do Grupo A x 2º do Grupo C (1)

11 de agosto (sexta-feira)

Quartas de final: Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 4 (B)

15 de agosto (terça-feira)

Semifinal: Vencedor do Jogo A x Vencedor do Jogo B (i)

*datas do Brasil.