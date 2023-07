Após Firmino, Fabinho é mais um a deixar o Liverpool rumo ao mundo árabe

Volante que disputou a última Copa do Mundo, Fabinho, será mais um astro do futebol a atuar no mundo árabe. Segundo o "ge", o brasileiro, que defendeu o Liverpool na última temporada europeia, acertou sua ida ao Al-Ittihad, clube que recentemente anunciou as contratações de Karim Benzema, ex-Real Madrid, e N'Golo Kanté, ex-Chelsea.

A transferência deve ser concluída por volta de 40 milhões de libras (R$251 milhões). Fabinho, inclusive, não viajou com o elenco do Liverpool para a pré-temporada do clube na Alemanha. Agora, o Al-Ittihad aguarda a liberação do dinheiro pelo governo saudita para concluir a negociação.

Fabinho está no Liverpool desde 2018, quando foi contratado do Monaco, da França. Desde então, o jogador de 29 anos é titular pela equipe treinada pelo alemão Jurgen Klopp. Ao todo, o volante jogou 219 partidas com a camisa dos "Reds", marcou 11 gols e deu nove assistências em suas seis temporadas pelo clube.

Fabinho foi revelado pelo Fluminense. Entretanto, ele não chegou a estrear pelo profissional, sendo vendido para o Real Madrid em 2012 antes mesmo de subir para a equipe profissional do Tricolor.