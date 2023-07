Copa do Mundo Feminina: Edina Alves apitará primeira partida da anfitriã Austrália

Austrália - A brasileira Edina Alves foi escolhida para apitar a partida entre Austrália e Irlanda, válida pelo Grupo B da Copa do Mundo Feminina, na próxima quinta-feira (20). O jogo marca a estreia das anfitriãs no torneio. A árbitra será auxiliada pela experiente Neusa Inês Back e Leila Cruz, estreante em Copas. Outra novata envolvida na partida é a Daiane Muniz, que será responsável pelo VAR.

Além das brasileiras, a chilena Maria Carvajal será a quarta árbitra. O venezuelano Juan Soto e a argentina Mariana de Almeida fecham a equipe de arbitragem envolvida na partida.

Aos 43 anos, Edina é uma das principais árbitras do país. Ela já esteve presente no último Mundial da França, em 2019, quando apitou quatro partidas no total - dentre elas, a semifinal entre Inglaterra e Estados Unidos. A árbitra, vale lembrar, também esteve presente na Copa do Catar junto com Neusa Back.

Em partida válida pelo Grupo B da Copa do Mundo Feminina, Austrália e Irlanda vão fazer o segundo jogo da competição na próxima quinta-feira. A bola rola às 07h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Sydney.