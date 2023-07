Marta faz treino separado da Seleção em primeira atividade em Brisbane

Austrália - A atacante Marta voltou a treinar em separado nesta quarta-feira, na primeira atividade da seleção brasileira na cidade de Brisbane, na Austrália. A jogadora se recupera de um edema, mas não preocupa para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, na segunda-feira (24), contra o Panamá.



Marta fez trabalho de transição, já em processo final de recuperação, nesta quarta. A defensora Tainara seguiu os mesmos passos, também por causa de um edema na coxa. A CBF não divulgou maiores detalhes sobre as condições físicas das duas jogadoras.



Mesmo que esteja 100% recuperada na segunda-feira, Marta deve começar a partida, na cidade de Adelaide, no banco de reservas. A atacante não esteve em campo nos dois jogos-treino que a seleção já fez em solo australiano nas últimas semanas. Após o coletivo, Pia comandou atividade específica com a defesa e, por fim, deu atenção às finalizações.



A atividade desta quarta foi a primeira da seleção brasileira em Brisbane, que será a casa da equipe na fase de grupos da Copa. Até então, a equipe nacional vinha fazendo sua preparação para o Mundial na cidade de Gold Coast.



O Brasil está no Grupo F da Copa, que também será disputada na Nova Zelândia. Depois de enfrentar o Panamá na segunda-feira, a equipe de Pia terá pela frente a forte França, no dia 29, em Brisbane, e a Jamaica, em Melbourne, em 2 de agosto.