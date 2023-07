WSL: Toledo vence em J-Bay e garante vaga olímpica em Paris 2024

Jeffreys Bay - Deu Brasil na nona prova da temporada da Liga Mundial de Surfe (WSL). Na etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, o atual campeão mundial Filipe Toledo venceu pelo terceiro ano consecutivo e garantiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Filipinho também é o único surfista que está garantido na fase final da WSL.

Atual líder da WSL, Filipe Toledo eliminou o japonês Kanoa Igarashi na semifinal com uma vitória fácil por 15.33 a 10.50. Na decisão, Filipinho venceu o australiano Ethan Ewing por 18.76 a 12.60, conseguindo ondas de 8.83 e 9.93. Esta última nota foi a melhor onda da bateria e alguns juízes chegaram a dar nota 10.00 para o brasileiro.

Vaga garantida em Paris

Com a vitória em J-Bay, Filipe Toledo garantiu uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A corrida olímpica continua com João Chianca (4º), Yago Dora (5º) e Gabriel Medina (6º) brigando pela segunda vaga brasileira. Chianca tem 42.960 pontos, Dora tem 36.865 e Medina soma 35.440. A última etapa da WSL antes da final na Califórnia será no Taiti, de 11 a 20 de agosto.

Italo Ferreira sofre lesão

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, Italo Ferreira corre sério risco de ficar de fora de Paris em 2024. O baiano teve detectada uma entorse no joelho e está fora do restante da temporada da Liga Mundial de Surfe. Fora da corrida olímpica através do Circuito Mundial, o atual campeão olímpico terá a última chance através do ISA Games, no ano que vem.