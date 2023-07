Leal se coloca à disposição para enfrentar a Polônia na Liga das Nações de Vôlei: 'Correndo atrás'

Gdansk (POL) - Mesmo admitindo não estar na forma física ideal após uma lesão no ombro direito, o ponteiro Leal se colocou à disposição do técnico Renan Dal Zotto para as quartas de final da Liga das Nações de Vôlei masculina, em Gdanks, na Polônia. O Brasil irá enfrentar a seleção da casa nesta quinta-feira (20), às 15h (de Brasília).

Leal ficou fora das etapas de classificação da Liga das Nações, mas foi convocado no lugar do oposto Abouba para a fase final. O jogador destacou que está longe das condições ideais, mas que vem treinando forte para poder ajudar.

"Fisicamente não estou 100%. Tem que dominar muito a bola fisicamente. Então, estou correndo atrás. Tenho treinado mais que tudo para quando chegar o momento de precisarem de mim, eu poderei fazer alguma coisa. Estou muito motivado de estar novamente na seleção, mas tenho que ficar bem definitivamente para depois poder mostrar o Leal que estão acostumados a ver", disse, em entrevista ao "ge".

Já o técnico Renan Dal Zotto preferiu apostar na importância do ponteiro, uma das referências técnicas da seleção brasileira.

"Ele é um cara que está dentro do nosso processo. É importante tê-lo aqui. Sei que ele não está 100%, mas se precisar e talvez precise em algum momento, ele vai estar à disposição. Tenho confiança total em todos que estão aqui, todos estão aptos a jogar essa partida das quartas de final."