Conheça a lutadora de boxe que viralizou ao comemorar vitória mostrando seios e foi banida de competição

Rio - No último fim de semana, Daniella Hemsley viralizou nas redes sociais, após vencer uma luta no High Stakes, torneio de boxe com celebridades. Não tanto pela sua performance, mas por comemorar mostranso seus seios. Ela acabou sendo banida da competição.

Nascida em Birmingham, na Inglaterra, Daniella tem 22 anos e é modelo. Ela namora Akonne Wanliss, lutador de MMA, ator e modelo, que atua como seu treinador. A norte-americana entrou no TikTok em 2020 e produz vídeos sobre estilo de vida e, principalmente, condicionamento físico. Por lá, tem mais de 270 mil seguidores.



Recentemente se tornou musa do OnlyFans e publica conteúdos explícitos na plataforma de conteúdos privados. Daniella fez sua estreia no boxe em abril deste ano, quando perdeu para a brasileira Jully Poca no High Stakes.

No último fim de semana, a norte-americana venceu a polonesa Aleksandra Daniel em uma luta que durou cinco rounds. Empolgada, Daniella levantou a blusa e mostrou os peitos para comemorar, surpreendendo o público.