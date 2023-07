Marta deve ficar no banco em estreia do Brasil na Copa do Mundo feminina

Brisbane (AUS) - Quatro dias antes da estreia na Copa do Mundo feminina, a técnica Pia Sundhage já tem em mente a escalação que colocará em campo contra o Panamá, dia 24. Seis vezes eleita a melhor do mundo, Marta deve começar mesmo no banco de reservas, segundo o "ge".

A rainha tem realizado um trabalho separado do grupo por causa de um desgaste na coxa esquerda. A técnica Pia Sundhage já admitiu que utilizará Marta de várias formas para evitar lesões e explorar todo o potencial da camisa 10 da seleção brasileira.

O meio-campo ainda é o único setor a definir para a estreia. Existe uma disputa em aberta entre Luana e Duda Sampaio. Já a defesa e o ataque parecem definidos pela treinador. A provável escalação tem: Letícia; Antônia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Luana, Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse.

O Brasil estreia contra Panamá, na próxima segunda-feira (24), às 8h (de Brasília), no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. A seleção brasileira está no Grupo F junto também com a França e Jamaica.