Ídolo do Barcelona e ex-companheiro de Messi tem princípio de acordo com o Inter Miami

Iniesta jogou seis temporadas pelo Vissel Kobe, do Japão PHILIP FONG / AFP Após contratar Sergio Busquets e se acertar com Jordi Alba, o Inter Miami pode contratar mais um ex-companheiro de Lionel Messi na época de Barcelona para a equipe. Segundo o portal "Offsider Sport", o time dos Estados Unidos tem um princípio de acordo com Andrés Iniesta, ídolo do clube catalão e da seleção da Espanha.O Inter Miami colocaria o espanhol no último dos três espaços para os "Designated Players", jogadores que recebem acima do teto salarial imposto para o time.

Além de Iniesta, o time dos Estados Unidos também teria o interesse na contratação do atacante uruguaio Luis Suárez, do Grêmio. Entretanto, o clube gaúcho dificulta a negociação, sabendo que ele já teria deixado claro ao Inter Miami que não venderia o centroavante.

Iniesta disputou as últimas seis temporadas no Vissel Kobe, do Japão. Aos 39 anos, o espanhol afirmou que tem desejo em prosseguir na carreira, e enxergaria os Estados Unidos como um bom lugar para dar seus últimos passos na carreira.